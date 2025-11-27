“¡Vi una luz de frente!”: Minibús y un vehículo impactaron en el Circuito Bolivia de Cochabamba

En horas de la noche de este miércoles 28 de noviembre, un violento accidente de tránsito se registró en el Circuito Bolivia, a la altura de la Laguna Alalay, dejando como saldo tres personas heridas.

El siniestro involucró a un minibús y un vehículo particular tipo taxi. Testigos alertaron de inmediato a las autoridades y paramédicos, quienes llegaron al lugar junto al grupo Bersa de la Policía para realizar las labores de rescate. Uno de los conductores quedó atrapado entre los fierros del vehículo, por lo que los bomberos debieron emplear equipo hidráulico para liberarlo tras cortar la parte frontal izquierda del taxi.

“Se realizaron maniobras de rescate y estabilización del conductor atrapado, que luego fue trasladado a un centro médico cercano. Una de las víctimas, de sexo femenino, no recuerda nada del accidente, solo el impacto y la luz que vio de frente”, declaró el paramédico Josué Jiménez Marquina.

Las otras dos personas también fueron trasladadas a hospitales por la gravedad de sus heridas. Personal de tránsito acudió al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las causas del choque.

El hecho generó congestión en la zona y puso en alerta a transeúntes y vecinos, quienes destacaron la rápida respuesta de los equipos de emergencia.

