Autopsia revela que Remberto López fue ejecutado y caen los implicados en el crimen

La autopsia médico forense confirmó lo que desde un inicio se sospechaba; Remberto López, el reo que murió en el penal de Palmasola, fue ejecutado con un disparo directo al cráneo que provocó una laceración severa de masa encefálica y un traumatismo cráneo-facial penetrante. La causa de muerte, según el informe, fue una “lesión de centros nerviosos superiores” producto del impacto de un proyectil de arma de fuego.

Estas conclusiones no solo describen la violencia extrema del ataque, sino que también sostienen la tesis del comandante de la Policía en Santa Cruz, Rolando Rojas: se trató de un ajuste de cuentas dentro del penal, presuntamente vinculado al incumplimiento de una entrega relacionada con droga.

La investigación reveló que el arma homicida fue proporcionada por un extranjero también recluido en Palmasola. Ahora, la Policía busca establecer cómo ingresó la pistola al penal, pese a los controles y protocolos vigentes.

Durante los operativos posteriores al crimen, los agentes encontraron un arma de fuego con cinco cartuchos y dos vainas servidas en posesión del autor material. Además, dentro de la celda del autor intelectual se secuestró una bayoneta y ocho cartuchos adicionales, evidencia que fortalece la hipótesis de una planificación previa.

La Policía identificó y aprehendió a dos internos de nacionalidad brasileña —ya recluidos por delitos graves— como los responsables materiales e intelectuales del asesinato. Caique Lima Silva, identificado como el autor material del asesinato, ingresó al penal de Palmasola el 10 de julio de 2020, detenido por el delito de asesinato. Durante el operativo policial posterior al crimen, fue sorprendido en posesión del arma de fuego utilizada y, en una entrevista con los investigadores, confesó haber disparado contra Remberto López, confirmando su participación directa en la ejecución.

Por su parte, Oscar Junior Terra Díaz de Floriano, señalado como el autor intelectual, llegó a Palmasola el 19 de abril de 2024 por el delito de tentativa de asesinato. La investigación establece que fue él quien planificó el ataque, suministrando el arma y la munición a Caique Lima semanas antes del crimen. En su celda, la Policía encontró una bayoneta y ocho cartuchos, reforzando la hipótesis de su rol como organizador de la ejecución dentro del penal.

“Se ha establecido ya la responsabilidad en cuanto a la autoría de este hecho (…) motivado por un presunto ajuste de cuentas debido al incumplimiento de una entrega relacionada con droga por parte de la víctima”, afirmó el comandante Rojas.

