Este es el organigrama de la banda de Nabor López tras la muerte de Remberto López

El crimen organizado en el Trópico de Cochabamba suma otro capítulo sangriento. Remberto López, uno de los miembros de la banda de secuestradores liderada por su hermano Nabor López Herbas, fue asesinado a disparos mientras dormía en el penal de Palmasola, Santa Cruz. Su ejecución, fue confirmada por su abogado.

Hace dos semanas ya se advertía el riesgo que corría López. Pertenecía a la estructura criminal que la Policía había desarticulado entre 2023 y 2024, un grupo encabezado por Nabor López, enviado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, donde finalmente fue asesinado. Otro de los hermanos, Ricardo López, permanece con paradero desconocido.

Remberto, que aceptó su culpabilidad y fue sentenciado a 10 años, cumplía condena en el penal de San Pablo, en Quillacollo. Sin embargo, tras ser implicado como presunto autor intelectual del asesinato del juez Wilber Mariscal Cruz, fue trasladado a Palmasola. Allí encontró el mismo destino que Nabor: muerte por arma de fuego, ejecutado mientras dormía.

La estructura criminal, según el diagrama policial, también incluía a Elvis, Ariel y Jimmy Villarroel. Elvis Villarroel, señalado junto a Remberto como coautor intelectual del asesinato del juez Cruz, también fue trasladado—del penal de San Sebastián a El Abra, de máxima seguridad—por el temor de que su vida corra peligro. Su defensa exige garantías, temiendo que la cadena de ejecuciones continúe.

La violencia no se detiene: Alfredo Rengipo Mérida, otro integrante de la organización, fue asesinado hace aproximadamente un mes en Entre Ríos, poco después de obtener detención domiciliaria sin custodia policial. Fue acribillado cuando salió a trabajar.

El abogado de Remberto López lo advirtió con firmeza, detrás de estos asesinatos habría otra organización criminal rival, empeñada en eliminar a todos los miembros del clan López. Ya son dos hermanos ejecutados y varios de sus allegados amenazados o asesinados en circunstancias similares.

