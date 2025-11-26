“Lo hicieron los del Chapare”: Remberto López reveló nombres de quienes lo querían matar, según su suegro

El reo Remberto López —uno de los acusados de ser autor intelectual del asesinato del juez Wilder Cruz, del Tribunal de Sentencia de Villa Tunari— fue encontrado sin vida en el interior del centro penitenciario. Su cuerpo fue trasladado hasta la morgue judicial de la Pampa de la Isla, mientras la Policía abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Hasta la cárcel cruceña llegaron familiares del fallecido, quienes confirmaron su muerte y denunciaron que López ya vivía bajo amenazas desde hace meses. Su suegro aseguró que el interno había identificado a las personas que lo querían matar y que las amenazas provenían del Chapare.

“Es mentira que dicen que es un ajuste de cuentas con el PCC. Lo han hecho matar los del Chapare. Él ya dio nombre de quienes lo querían hacer matar: Tomás M.R., Héctor L.D. y Juan Carlos A. Desde marzo nos amenazan a nosotros también”, declaró el familiar.

El hombre afirmó que estas personas “eran narcotraficantes” y que, según López, operaban con violencia en la zona. “Allá los matan. Y si te quejas, a tu familia los matan. Eso me dijo mi yerno”, relató.

Dos semanas en Palmasola

López había sido trasladado a Palmasola hace apenas dos semanas, según su suegro. Antes estuvo en distintos centros penitenciarios del país, donde también habría sufrido agresiones.

“En Cantumarca le clavaron un cuchillo y le partieron la mano. En San Pablo de Quillacollo estaba más tranquilo”, recordó.

El familiar descartó que la muerte del juez Cruz haya motivado una posible venganza contra Remberto. “Es ridículo pensar que la familia del juez lo hizo matar. El doctor Cruz le dio libertad con detención domiciliaria. ¿Cómo vas a hacer matar a alguien que te favoreció?”, señaló.

Contradicciones sobre el autor del crimen

El suegro también reveló que un capitán de la Policía le informó que el homicidio fue cometido por un ciudadano brasileño armado, pero aseguró haber recibido datos confusos.

“Me dijo que estaban seis personas en ese bloque y que lograron quitarle el arma. Pero luego afirmó que aún investigan quién fue el autor. Se contradijo”, denunció.

Una salida que nunca llegó

El familiar indicó que López tenía planes de rehacer su vida fuera del país. “Me dijo que quería irse a España, que no quería saber nada de esa gente ni de esa vida. Pero no lo dejaron. Mataron a su hermano y ahora a él”, lamentó.

Investigación en curso

La Policía aún no ha brindado un informe oficial detallado sobre el crimen, las circunstancias en las que ingresó un arma de fuego al penal ni la identidad del presunto agresor. La familia exige que se profundice en las amenazas previas y en los nombres mencionados por Remberto antes de su muerte.

