Revelan detalles del asesinato de Remberto López, investigado por la muerte del juez de Villa Tunari

El Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz confirmó la aprehensión de dos internos de nacionalidad brasileña, identificados como los presuntos autores material e intelectual del asesinato de Remberto López Herbas, el reo vinculado al asesinato del juez de Villa Tunari, quien fue encontrado sin vida esta mañana en un baño del penal de Palmasola.

Según el informe oficial del Coronel Rolando Rojas, comandante departamental de la Policía, el móvil del crimen fue un presunto ajuste de cuentas relacionado con narcotráfico.

La ejecución en el Pabellón PC7

El asesinato ocurrió aproximadamente a las 8:30 de la mañana dentro del Pabellón 7 (PC7) de Palmasola. Remberto López Herbas, quien guardaba detención preventiva, falleció a causa de disparos de arma de fuego, según lo estableció la autopsia.

El reporte médico forense detalló que la causa de muerte fue una "lesión de centros nerviosos superiores, laceración de masa encefálica severa, traumatismo cráneo facial penetrante por proyectil de arma de fuego".

Autor material confeso y el cómplice intelectual

Tras activar la investigación, la División Homicidios y la Felcc identificaron y aprehendieron a dos reos brasileños:

Caique Lima Silva (autor material): Ingresó a Palmasola en julio de 2020 por el delito de asesinato. Fue encontrado en posesión del arma de fuego. En entrevista con la policía, confesó haber sido quien victimó a López. Oscar Junior Terra Díaz de Floriano (autor intelectual): Ingresó en abril de 2024 por tentativa de asesinato. La investigación estableció que fue la persona que planificó el crimen y facilitó el arma y la munición a Caique Lima semanas antes.

El trabajo de registro en el lugar del hecho y en las celdas de los aprehendidos permitió el secuestro de varias evidencias: un arma de fuego, cinco cartuchos y dos vainas servidas en posesión del autor material (Caique Lima); además, una bayoneta y ocho cartuchos de arma de fuego en la celda del autor intelectual (Oscar Junior Terra).

Rojas confirmó que, de acuerdo a las versiones brindadas por los propios aprehendidos, el móvil del asesinato fue un "hecho de presunto ajuste de cuentas por incumplimiento por parte de la víctima de una entrega relacionada con droga".

Con estas aprehensiones y el hallazgo de las evidencias, la Policía da por establecida la responsabilidad en la autoría material e intelectual del asesinato de Remberto López Herbas.

