“Por encargo”: brasileños del Comando Vermelho mataron a Remberto López en Palmasola, según la Fiscalía

El fiscal Luis Alberto Hurtado, asignado a la investigación por la muerte de Remberto López —hermano de Nabor López— confirmó que dos ciudadanos brasileños serían los principales implicados en el hecho ocurrido dentro del penal de Palmasola.

La información fue proporcionada en un contacto con Red Uno, donde la autoridad detalló que ambos reclusos pertenecerían al grupo criminal brasileño Comando Vermelho.

Según el informe preliminar del Ministerio Público, López fue hallado sin vida con dos impactos de arma de fuego, lo que evidencia que el ataque fue directo y preciso. Hurtado explicó que los sospechosos se encuentran recluidos en Palmasola por delitos de asesinato cometidos anteriormente en La Paz y Cochabamba.

El fiscal reveló además que, durante las primeras indagaciones, los propios implicados habrían señalado que el crimen fue “por encargo”, indicando la existencia de una orden externa para ejecutar el asesinato de López dentro del recinto penitenciario. Las autoridades aún investigan el origen de este presunto encargo y los posibles vínculos con otras organizaciones criminales.

