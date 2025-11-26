¿Quién era el reo asesinado a tiros en Palmasola?

Remberto López H., considerado uno de los líderes de la organización criminal “Nuevo Amanecer”, fue asesinado este miércoles dentro del penal de Palmasola, en Santa Cruz.

López, vinculado a secuestros, extorsiones y al asesinato del juez Wilder Cruz en Villa Tunari, recibió al menos un disparo directo en la cabeza que provocó su muerte inmediata.

Según la investigación, Remberto permanecía detenido desde mayo de 2023 en el penal de San Pablo de Quillacollo, donde cumplía detención preventiva por su presunta implicación en casos de secuestro y extorsión. El pasado 16 de noviembre fue trasladado a Palmasola, apenas dos semanas antes de su muerte.

Remberto era hermano de Nabor López Herbas, asesinado en enero de 2025 en el penal de Chonchocoro, en La Paz.

Ambos estaban identificados como líderes de “Nuevo Amanecer”, organización que operaba en el Trópico de Cochabamba y que, según autoridades, habría cometido delitos de secuestro, tortura y narcotráfico.

