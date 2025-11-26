Comerciantes reciben a golpes a presunto estafador en el aeropuerto de Cochabamba (VIDEO)

La Fiscalía y la Policía intensifican la investigación de un millonario caso de estafa que afecta a comerciantes locales. Andrés M. P. C., acusado de apropiarse de más de 2 millones de dólares junto a su esposa, permanece aprehendido, mientras que su cómplice sigue prófuga.

Según la abogada de las víctimas, Pamela Caballero, ya son más de 26 comerciantes afectados, cifra que sigue creciendo a medida que nuevas personas se suman a la denuncia. “Estas personas trabajan día a día, y no puede ser posible que 2 millones de dólares hayan desaparecido. Exigimos la detención preventiva por el plazo máximo para evitar que vuelva a fugarse y para recuperar el dinero de las víctimas”, afirmó Caballero.

El modus operandi delictivo consistía en ofrecer un tipo de cambio menor al del mercado paralelo para ganar la confianza de los comerciantes, quienes luego entregaban sumas mayores. Muchos incluso sacaron préstamos para conseguir los dólares y poder importar mercadería. Una víctima relató: “Me ofrecieron dólares varias veces hasta que confié y entregué 39 mil dólares; nunca más me contestaron. Otros deben hasta 80 o 90 mil dólares”.

El caso ha generado tensión entre las víctimas, quienes incluso intentaron hacer justicia por mano propia cuando el acusado fue localizado en el aeropuerto Jorge Wilstermann. Sin embargo, la intervención policial logró su aprehensión a las 3:30 de la mañana.

La fiscal de materia, Fabiola Serrano, indicó que Andrés M. P. C. enfrentará audiencia cautelar por estafa agravada con múltiples víctimas. “Él está aprehendido y emitirá su declaración antes de ser presentado ante la autoridad jurisdiccional. Se verificó que existen al menos seis víctimas formales, pero la lista sigue creciendo”, explicó Serrano.

Mientras tanto, las autoridades buscan dar con el paradero de la esposa del acusado, quien también formaba parte de la estafa y permanece prófuga. Los comerciantes exigen justicia y la recuperación de su dinero, en un caso que ha conmocionado al sector comercial local por el millonario monto implicado y la manera en que operaba la pareja de estafadores.

