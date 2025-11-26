¡Increíble rescate! Mujer protege a un bebé durante la inundación en Tailandia (VIDEO)

La fuerza implacable de la naturaleza dejó a la ciudad de Hat Yai (Tailandia) al borde de la emergencia. Fuertes lluvias provocaron inundaciones que elevaron el nivel del agua hasta tres metros, dejando a miles de personas atrapadas sin acceso a alimentos, agua potable ni electricidad.

En medio de este caos, se registró un rescate conmovedor que ha recorrido las redes sociales. Un video muestra a una mujer sosteniendo a un bebé sobre su pecho mientras avanzaba por el agua hasta la altura del cuello, con un chaleco salvavidas, protegiendo al menor de manera heroica mientras salía de un edificio inundado.

Las autoridades locales trabajan contrarreloj para atender a los afectados y trasladar a los más vulnerables a zonas seguras, mientras las lluvias continúan complicando la situación en Hat Yai y sus alrededores.

El video ha generado miles de comentarios de admiración por la valentía de la mujer y ha puesto en evidencia la urgencia de reforzar los sistemas de alerta y asistencia en la región.

Mira el video:

