[Imágenes sensibles] Joven embarazada es apuñalada mientras vendía pan en Vietnam

Una joven de 21 años, con varios meses de embarazo, fue brutalmente apuñalada en el estómago mientras trabajaba vendiendo pan en la ciudad de Cần Thơ, Vietnam.

El ataque ocurrió el pasado 21 de noviembre y provocó una inmediata alarma entre los testigos, quienes lograron trasladarla de emergencia a un centro médico.

Los médicos actuaron con rapidez: realizaron una cirugía de urgencia para salvar la vida de la mujer y, al mismo tiempo, asistir el nacimiento de su bebé. Pese a la gravedad del hecho, ambas se encuentran estables y bajo observación médica.

La policía informó que el agresor fue detenido poco después del ataque. Se trata de un reincidente que había salido recientemente de prisión. Las autoridades investigan los motivos que llevaron a cometer este violento hecho, que ha causado conmoción en la comunidad.

Imágenes sensibles:

