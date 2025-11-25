Feminicidio de Estelita: Uno de los acusados ampliará su declaración

La investigación por el feminicidio de Estelita Rodríguez, la joven enfermera de 29 años asesinada el 31 de octubre, entra en una fase decisiva. La defensa de los dos hermanos imputados anunció que el mayor de ellos —detenido en el penal de El Abra— brindará una nueva declaración informativa este jueves, donde, según su abogado, revelará detalles determinantes sobre lo ocurrido la noche del crimen.

El abogado de la defensa, Gonzalo García, señaló que ya se solicitó formalmente la ampliación de la declaración y una reconstrucción de los hechos, afirmando que esta vez el acusado brindará información que no reveló en su primera presentación, cuando ambos hermanos se acogieron al silencio. “El objeto de la ampliación es dar a conocer hechos que en su momento no se pusieron en conocimiento del Ministerio Público. Son seis meses de investigación a partir de la imputación”, explicó García.

Mientras la defensa anuncia revelaciones, la Policía y la Fiscalía recalcan que la pieza central para esclarecer el rol de cada acusado serán los resultados forenses. Las pruebas de toxicología, genética y cotejo de ADN ya fueron enviadas al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y se espera su entrega entre hoy y mañana.

El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, afirmó que los informes permitirán determinar si Estelita fue agredida sexualmente por uno o por ambos imputados. “El IDIF nos ayudará a establecer si existen dos perfiles genéticos distintos que confirmen una violación agravada”, señaló.

El crimen ocurrió dentro de la vivienda de los acusados, en Villa Pagador, donde Estelita alquilaba un cuarto. Tras estrangularla, uno de los hermanos habría introducido el cuerpo en una maleta. Cámaras de vigilancia captaron al sospechoso saliendo de la casa a las 2:24 de la madrugada con la maleta. Según la Felcc, el hombre recorrió el barrio evitando cámaras, arrastró el equipaje durante varias cuadras y luego tomó un taxi para completar los casi 3 kilómetros hasta la Facultad de Agronomía, donde abandonó el cadáver entre arbustos.

“No es posible que haya recorrido solo a pie esa distancia. La hipótesis principal es que usaron un taxi para completar el traslado”, explicó el director de la Felcc Cnl. Jhonny Coca, quien no descarta la participación de más personas.

La Fundación Voces Libres, que participa como parte acusadora, afirma que uno de los hermanos estaba obsesionado con Estelita. Según testimonios —incluidos los de su hermana y el enamorado de la víctima—, el imputado la acosaba, le dejaba notas y llegó incluso a ingresar a su cuarto en estado inconveniente intentando forzarla. “El móvil podría haber sido el rechazo permanente de Estelita hacia su agresor”, indicó Mercedes Cortez de Voces Libres.

Los dos hermanos, Jhon J.M.A. (40) y Gregorio B.M.A. (37), cumplen detención preventiva en los penales de El Abra y San Sebastián. Sin embargo, la Policía insiste en que la participación exacta de cada uno sólo podrá confirmarse con los resultados del IDIF, los cuales marcarán el rumbo de la investigación.

Mientras avanza el proceso, la familia y organizaciones de mujeres exigen justicia por Estelita, una joven que —según Voces Libres— enfrentó sola el acoso de sus agresores.

