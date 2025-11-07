¡Fue abusada! Estelita es la mujer que fue encontrada sin vida en la avenida Petrolera

El pasado viernes 31 de octubre, se registró un trágico hallazgo; el cuerpo sin vida de una mujer identificada como Estelita Rodríguez Vargas, de 29 años, fue encontrado cerca de la estación del tren metropolitano, a la altura de la Facultad de Agronomía, en Cochabamba. Cinco días después, su hermana mayor, Rosita, y su cuñado reconocieron sus restos en la morgue del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Estelita vivía sola en una modesta habitación en Villa Pagador y Valle Hermoso. Aunque era enfermera, la falta de empleo la llevó a dedicarse a la venta de accesorios para celulares en el sector de La Cancha. Sus padres y hermanos menores residen en el municipio de Omereque, donde se dedican a la agricultura. Solo su hermana Rosa, actualmente embarazada de ocho meses y residente en Sacaba, mantenía contacto periódico con ella.

Según el informe forense, Estelita fue víctima de un brutal feminicidio. El cadáver presentaba múltiples golpes, laceraciones y signos de vejación sexual. La causa de su muerte fue asfixia, provocada con tal fuerza que fracturó el hueso hioides de su cuello. Vecinos del lugar indicaron que no se escucharon gritos ni ruidos de vehículos la madrugada del 31 de octubre, lo que dificulta reconstruir la secuencia de los hechos.

“No sabemos quiénes apagaron la luz de Estelita ni bajo qué circunstancias ocurrió este crimen. Pedimos a las autoridades una investigación incansable para que los responsables rindan cuentas ante la justicia”, declaró Nivia Coca, del colectivo Mujeres de Fuego.

Los restos de Estelita fueron trasladados a Omereque para su sepultura. La Fundación Voces Libres apoyó a la familia con los trámites legales, el velorio y la compra del ataúd, ya que no contaban con recursos. El velorio se lleva a cabo en una sala prestada por un vecino y el entierro se realizará este viernes 7 de noviembre.

Estelita Rodríguez Vargas se suma a la lista de mujeres cuya vida fue arrebatada por la violencia feminicida en Cochabamba y todo el país.

Mira el video:

