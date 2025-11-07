Trabajadores del Sisme en paro; denuncian que de 17 ambulancias, solo operan 4

El Sistema Integrado de Servicios Médicos de Emergencia (SISME) amaneció este viernes 7 de noviembre con un paro de 24 horas, convocado por sus trabajadores ante lo que calificaron como una “crisis crítica” de funcionamiento. La protesta surge por la falta de mantenimiento de las ambulancias, la inexistencia de seguros contra siniestros, la demora en el pago de salarios y problemas en la provisión de combustible.

“Informamos a toda la población que no tenemos las condiciones necesarias para seguir trabajando. Las ambulancias están paradas por falta de mantenimiento y recién ayer habilitaron las tarjetas de combustible”, señaló Alcides Mendoza, secretario de Relaciones del sindicato.

Según el dirigente, la situación es alarmante de 17 ambulancias, solo cuatro están en funcionamiento y apenas operan al 30% de su capacidad. “Como ven, las ambulancias están paradas. Somos 12 unidades sin mantenimiento correctivo porque los talleres no reciben pago desde hace mucho”, explicó.

Además, los trabajadores denunciaron retrasos constantes en el pago de sus sueldos. “Somos los últimos en ser pagados. Nos cancelan el 29 o 30 cuando el compromiso en salud es que el salario debe depositarse máximo el día 10. El banco no espera, la cooperativa no espera”, reclamó Mendoza.

Pese a la medida, el sindicato aseguró que las atenciones de emergencia no serán suspendidas. “Se atenderán únicamente casos de urgencia, porque entendemos que la población necesita el servicio. Pero no podemos seguir arriesgando nuestras vidas en ambulancias sin mantenimiento”, sostuvo.

“Queremos que se disponga el envío inmediato de las unidades a los talleres y que se regularicen los pagos. Necesitamos condiciones reales para trabajar”, afirmaron.

