Morochata: Fiscalía investiga a conductor tras accidente fatal y pide informes del bus

La tragedia en Morochata se sigue investigando mientras las autoridades buscan esclarecer las causas del lamentable embarrancamiento que dejó múltiples víctimas. La Fiscalía Departamental aún espera los resultados de la prueba de alcoholemia realizada al conductor del bus involucrado en el accidente.

“El conductor del vehículo motorizado se encuentra aprehendido. Es una de las personas que logró sobrevivir, y ya se le han tomado muestras de sangre para determinar si se encontraba bajo la influencia de alcohol. Estos son aspectos que al presente se están verificando”, declaró el Fiscal Departamental, Osvaldo Tejerina.

Además, las autoridades solicitaron un informe a la Aduana Nacional para certificar la estructura física y mecánica del vehículo, así como antecedentes sobre modificaciones que pudieran afectar su seguridad. También se pidió a Univida el historial del seguro obligatorio (SOAT) del bus para completar la investigación.

“Hay que tener en cuenta que la mayoría de los datos técnicos del vehículo ya se encuentra en un sistema informático. Estamos recabando toda la información para determinar si el accidente se produjo por negligencia, condiciones del vehículo o ambas”, agregó Tejerina.

Las investigaciones continúan, mientras familiares y la comunidad esperan respuestas sobre las causas de este trágico accidente que ha conmocionado a Morochata y al departamento de Cochabamba.

