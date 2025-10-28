El Ministerio Público confirmó la muerte de 17 personas tras el embarrancamiento de un bus en la comunidad de Corata, municipio de Morochata (Cochabamba). El hecho, ocurrido el 27 de octubre de 2025, es investigado bajo el delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, según informó el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina.

“Se trata de un proceso penal seguido por el delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito. Esto ha ocurrido en la comunidad de Corata, donde un bus se ha embarrancado”, explicó Tejerina al brindar el informe oficial.

El fiscal también reveló que familiares de 14 de los fallecidos impidieron la realización de la autopsia de ley, solicitando la entrega directa de los cuerpos para darles sepultura conforme a sus costumbres. “Por la naturaleza de las lesiones, muchos de los familiares, más propiamente 14, han impedido que se les realice el examen médico forense y la autopsia legal. En ese marco, se generaron las acciones procesales correspondientes para liberar estos cadáveres y que puedan ser sepultados conforme a la voluntad de los familiares”, señaló.

Asimismo, la Fiscalía investiga si el vehículo fue modificado de camión a bus, una irregularidad que podría haber incidido en la tragedia.

“El conductor del motorizado, quien sobrevivió al accidente, se encuentra aprehendido. Ya se le tomaron muestras de sangre para verificar si conducía bajo influencia alcohólica. El caso continúa en investigación”, precisó Tejerina.

El accidente ha generado consternación en la región andina de Cochabamba, donde las familias afectadas velan a sus seres queridos en medio del dolor y la indignación, mientras las autoridades buscan esclarecer las causas de una de las tragedias más graves.

