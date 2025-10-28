Familiares buscan a sus seres queridos entre los fallecidos en el accidente de Morochata

Familias de Morochata viven horas de incertidumbre y dolor en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Cochabamba, donde llegan los primeros cuerpos de los fallecidos tras el trágico embarrancamiento ocurrido ayer.

Muchas familias esperan poder trasladar a sus seres queridos hasta sus comunidades para brindarles un último adiós. Entre ellas, una familia vivió momentos de angustia al no poder identificar a su padre, un hombre de 66 años, inmediatamente después del accidente. Los comunarios tuvieron que trasladar el cuerpo a otra comunidad y la familia recorrió kilómetros en busca de su ser querido. Finalmente, llegaron al IDIF alrededor de las 6:00 de la mañana para el proceso de autopsia, esperando luego poder darle cristiana sepultura.

“La hija está totalmente destrozada”, relató la cuñada del fallecido, mientras las lágrimas se mezclan con la impotencia de no haber podido velarlo desde un inicio.

La tragedia golpeó con fuerza a muchas familias, adultos, niños, incluso una bebé de apenas cuatro meses. Una mujer embarazada tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia para salvar la vida de su hijo, cuyo estado aún se encuentra bajo evaluación médica.

"Era comerciante de ropa, salió de su casa en la madrugada de este lunes y nos enteramos de la tragedia recién en horas de la tarde", contó con mucho dolor, la familiar de una de los fallecidos.

Las investigaciones también revelan irregularidades graves, el bus involucrado era reacondicionado y no cumplía con las condiciones de seguridad.

La prioridad ahora es permitir que cada víctima pueda regresar a su comunidad para que sus seres queridos puedan despedirse, velarlos y brindarles una cristiana sepultura.

