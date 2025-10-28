Terrible y doloroso el caso que ha conmocionado a Morochata. El conductor del vehículo que se embarrancó más de 400 metros y provocó la muerte de 17 personas no contaba con licencia de conducir, el motorizado carecía de SOAT y acumulaba ocho años sin pasar la inspección técnica vehicular.

En las últimas horas se conoció que existe una orden de aprehensión contra el chofer, identificado como Erminio P. O, de 23 años.

“Se procede a la aprehensión de Erminidio P. O., previa identificación como funcionarios de la Dirección Seccional de la Policía de Morochata, advirtiéndole de sus derechos constitucionales conforme al artículo 296 del Código de Procedimiento Penal, incluido el derecho a guardar silencio y a contar con un abogado defensor”, señala el acta.

El joven permanece internado en un hospital bajo resguardo policial, aunque presenta solo heridas leves en el rostro y podría ser dado de alta en las próximas horas. Su familia aseguró que se encuentra afectado emocionalmente tras el accidente.

Intentos de la prensa por obtener declaraciones del conductor fueron infructuosos, prefirió guardar silencio. Las autoridades esperan su testimonio para esclarecer las causas del siniestro que ocurrió la madrugada del viernes, cuando perdió el control del vehículo y cayó a un precipicio de más de 400 metros de profundidad.

El hecho deja un saldo devastador, 17 muertos y más de 30 heridos, además de muchas familias destrozadas que hoy se preguntan quién asumirá los gastos médicos y funerarios, considerando que el motorizado no contaba con seguro obligatorio.

