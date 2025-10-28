Mujer golpeó, apuñaló y prendió fuego a su pareja e hirió a su hijo

Una situación de extrema violencia conmociona al departamento de Cochabamba, en el municipio de Quillacollo. Una mujer de 28 años atacó brutalmente a su pareja e hijo luego de descubrir supuestos mensajes de infidelidad en el celular de su esposo.

Según el abogado de la víctima, los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la madrugada del jueves. La agresora primero golpeó y apuñaló al hombre de 28 años y, posteriormente, prendió fuego al cuarto donde ambos descansaban. La víctima resultó con el 80% de su cuerpo quemado y se encuentra hospitalizado en estado crítico.

El hijo mayor de la pareja, un niño de 11 años, también sufrió quemaduras graves y fue trasladado al hospital de niños de Cochabamba. “El niño está internado con quemaduras muy fuertes. Su padre tiene la cara quemada, los brazos con cortaduras y ha perdido casi los tendones de un brazo. Es una situación crítica que la población debe conocer para entender que la violencia no tiene género”, señaló el abogado.

El jurista denunció además que la agresora permanece libre. “Mi cliente me informa que ella recibe apoyo económico y hace pedidos de delivery, mientras que su esposo lucha por su vida en el hospital”, agregó.

El caso está siendo investigado bajo la figura de tentativa de homicidio, pero la liberación de la mujer ha generado indignación y cuestionamientos sobre la protección legal a las víctimas masculinas.

