Rodrigo Paz responde a Nicolás Maduro: “Bolivia estará siempre del lado de la democracia y la libertad”

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, respondió este martes al mandatario venezolano Nicolás Maduro con un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter), en el que ratificó su compromiso con la democracia y la libertad, y marcó distancia política con el régimen venezolano.

“Lo único digno, señor @NicolasMaduro, es que nuestro pueblo viva en paz. Con trabajo, salud y educación. Vamos a construir un mejor país para todos los bolivianos: sin odios, sin división y sin persecución. Esa es la dignidad que vamos a recuperar, siempre del lado de la democracia y la libertad. Bolivia representa esos valores. Usted señor Maduro, representa todo lo contrario”, escribió Paz.

El pronunciamiento se dio luego de que Nicolás Maduro, en su programa “Con Maduro+” dijo que Paz “es un tipo antibolivariano, proimperialista y empezó muy mal”.

Con esta declaración, Rodrigo Paz refuerza su discurso de unidad nacional y reconciliación, al tiempo que envía una señal internacional sobre la dirección política que tomará su gobierno a partir del 8 de noviembre.

Encuentro con Machado

En un encuentro con la venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, intercambiaron felicitaciones y reflexiones sobre los desafíos democráticos en América Latina. En aquella oportunidad Paz felicitó a la activista venezolana por la defensa de las libertades democráticas en Venezuela, destacando su perseverancia y liderazgo moral ante la adversidad.

El contacto se produjo a través de una videollamada el lunes 20 de noviembre, un día después de la segunda vuelta electoral en Bolivia.

