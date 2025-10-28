TEMAS DE HOY:
Tragedia en Morochata Relato del sobreviviente en Morochata Feminicidio en Potosí

21ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Rodrigo Paz responde a Nicolás Maduro: “Bolivia estará siempre del lado de la democracia y la libertad”

El pronunciamiento se dio luego de que Nicolás Maduro emitiera declaraciones críticas sobre el proceso electoral boliviano y la victoria de Paz en los comicios.

Miguel Ángel Roca Villamontes

28/10/2025 14:51

Foto: AFP

Escuchar esta nota

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, respondió este martes al mandatario venezolano Nicolás Maduro con un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter), en el que ratificó su compromiso con la democracia y la libertad, y marcó distancia política con el régimen venezolano.

“Lo único digno, señor @NicolasMaduro, es que nuestro pueblo viva en paz. Con trabajo, salud y educación. Vamos a construir un mejor país para todos los bolivianos: sin odios, sin división y sin persecución. Esa es la dignidad que vamos a recuperar, siempre del lado de la democracia y la libertad. Bolivia representa esos valores. Usted señor Maduro, representa todo lo contrario”, escribió Paz.

El pronunciamiento se dio luego de que Nicolás Maduro, en su programa “Con Maduro+” dijo que Paz “es un tipo antibolivariano, proimperialista y empezó muy mal”.

 

Con esta declaración, Rodrigo Paz refuerza su discurso de unidad nacional y reconciliación, al tiempo que envía una señal internacional sobre la dirección política que tomará su gobierno a partir del 8 de noviembre.

Encuentro con Machado

En un encuentro con la venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, intercambiaron felicitaciones y reflexiones sobre los desafíos democráticos en América Latina. En aquella oportunidad Paz felicitó a la activista venezolana por la defensa de las libertades democráticas en Venezuela, destacando su perseverancia y liderazgo moral ante la adversidad.

El contacto se produjo a través de una videollamada el lunes 20 de noviembre, un día después de la segunda vuelta electoral en Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD