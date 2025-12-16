Este martes finaliza el empadronamiento masivo: más de 199 mil personas ya se registraron en el país

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en Santa Cruz, Yajaira San Martín, informó este lunes que hasta la fecha se registraron 199.037 personas en todo el territorio nacional, durante los 12 días en los que estuvo vigente el empadronamiento masivo.

La autoridad precisó que esta cifra corresponde tanto a registros nuevos como a cambios de domicilio. En el departamento de Santa Cruz, el número de ciudadanos empadronados alcanza los 60.712.

“Hasta el día de hoy, en Santa Cruz tenemos 60.712 registros. De ese total, 18.460 corresponden a registros nuevos y 42.252 a cambios de domicilio”, detalló San Martín.

Asimismo, la vocal recordó que los centros de empadronamiento atienden en horario continuo de 07:00 a 23:00, y que este 16 de diciembre es el último día para realizar el trámite.

“Van a estar nuestros funcionarios hasta las 12 de la noche trabajando, lo que significa que se atenderá hasta que el último ciudadano pueda ser empadronado”, afirmó la autoridad electoral.

