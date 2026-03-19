JP Velasco y Paola Aguirre cerraron campaña con un recorrido por Santa Cruz

En la recta final rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, el candidato a la Gobernación cruceña, Juan Pablo Velasco, realizó su cierre de campaña con una caminata y caravana por distintas zonas de Santa Cruz de la Sierra, acompañado por su compañera de fórmula, Paola Aguirre, candidata a vicegobernadora por la agrupación Libre.

La actividad inició en el Cambódromo y contempló un recorrido por varios puntos de la ciudad hasta llegar al octavo anillo, en la zona del Plan 3000, donde se concentraron simpatizantes, militantes y ciudadanos afines al proyecto político.

Durante el acto, Paola Aguirre destacó la importancia del respaldo ciudadano y expresó su confianza en obtener un resultado favorable en las urnas.

“Esperamos que la ciudadanía cruceña pueda depositar su voto de confianza en este binomio que hemos conformado junto a J.P. Velasco rumbo a la Gobernación”, manifestó.

Asimismo, recordó que el proceso electoral se acerca y pidió a la población actuar con responsabilidad democrática. “Respetemos las normas electorales. Hoy a medianoche inicia el silencio electoral y estamos a pocos días de las elecciones autonómicas”, señaló.

Aguirre también agradeció el apoyo recibido durante la campaña y remarcó que la decisión final está en manos de los votantes. “Agradecer a cada ciudadano. La decisión está en sus manos”, concluyó.

El cierre de campaña de Libre se da en medio de una intensa agenda proselitista de las distintas fuerzas políticas que buscan consolidar el apoyo ciudadano de cara a los comicios del domingo.

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