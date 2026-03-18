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TSE prevé hasta 90% de resultados a las 21:00 si fluye el Sirepre

El Tribunal Supremo Electoral proyecta una entrega ágil de resultados preliminares si el envío de actas al sistema digital funciona sin contratiempos. Más de 5.400 autoridades serán elegidas este domingo.

Miguel Ángel Roca Villamontes

18/03/2026 15:58

Ávila enseña un modelo de papeleta electoral. Foto Red Uno
Bolivia

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El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, confirmó que desde este jueves 19 de marzo se iniciará la distribución de 33.000 maletas electorales en todo el país, con el objetivo de que sean resguardadas en los distintos recintos de votación.

La autoridad explicó que, debido a las lluvias que afectan algunas regiones, se está recurriendo al traslado aéreo del material electoral para garantizar su llegada oportuna.

“El domingo vamos a elegir a más de 5.400 autoridades. Necesitamos que la población se vuelque a las mesas desde las 8:00; así podremos cerrar temprano, avanzar el escrutinio y que las fotografías de las actas lleguen más rápido al Sirepre”, señaló.

En esa línea, desde el TSE prevén que, mientras más ágil sea la transmisión de imágenes de las actas al Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), se podrá alcanzar hasta el 90% de los resultados hacia las 21:00 del día de la votación.

Respecto a una eventual segunda vuelta en la elección de gobernadores, Ávila explicó que esta se activará si ningún candidato logra el 50% de los votos, o al menos el 40% con una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo.

De cumplirse estas condiciones, la segunda vuelta está prevista para el próximo 20 de abril.

 

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