Saavedra cerró campaña con caminata en el Plan 3.000 y promete cambio municipal

En la recta final hacia las elecciones, el candidato municipal Manuel Saavedra cerró su campaña con una caminata en la zona del Plan 3.000, acompañado por simpatizantes y su equipo político.

Durante su discurso, Saavedra asumió el compromiso de trabajar por la población cruceña, señalando que su propuesta busca mejorar la calidad de vida de las familias.

“Me quiero comprometer con cada uno de ustedes a cambiarles la vida desde el municipio, a trabajar día y noche para que sus hijos tengan mejores condiciones”, expresó ante sus seguidores.

El candidato destacó que su campaña se caracterizó por el contacto directo con la ciudadanía, recorriendo barrios y escuchando las necesidades de la gente. En ese sentido, remarcó que decidió concluir su actividad proselitista de la misma manera en que la inició: caminando junto a la población.

Saavedra también hizo referencia al crecimiento de su agrupación política, recordando que comenzó con un grupo reducido y que con el tiempo sumó más apoyo ciudadano. Asimismo, aseguró que las próximas elecciones marcarán un punto de inflexión para el municipio.

“El domingo vamos a hacer historia. Se acaba uno de los periodos más tristes de nuestra historia como municipio, pero empieza a salir el sol”, manifestó, al tiempo de prometer un cambio en la gestión municipal.

El candidato concluyó su intervención señalando que se inicia “un nuevo tiempo” en el que, según afirmó, la población se sentirá más cercana a sus autoridades.

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