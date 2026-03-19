TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset Marcelo Arce

23ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

12ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Irán se concentrará en Turquía para preparar el Mundial de fútbol y jugará dos amistosos

Irán se prepara para el Mundial pese a tensiones políticas y planea disputar partidos amistosos en Turquía antes del torneo.

EFE

19/03/2026 8:34

Seleccionado de Irán. Foto: redes sociales.
Irán.

Escuchar esta nota

La selección de Irán de fútbol se esta preparando para el Mundial que se celebra este verano en Estados Unidos, Canadá y México y llevará a cabo una concentración en Turquía, además de disputar dos partidos amistosos, dijo el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mahdi Taj.

“Nos estamos preparando para participar en la Copa del Mundo. Boicoteamos a Estados Unidos, pero no boicoteamos el Mundial”, apuntó Taj en declaraciones recogidas este miércoles por la agencia de noticas Mehr.

Tras el estallido del conflicto bélico en Oriente Medio motivado por la intervención militar de Estados Unidos e Israel a comienzo de este mes y la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, en uno de los bombardeos, el régimen de Teherán amagó con no participar en el campeonato al ser EE.UU. uno de los organizadores.

Sin embargo, las autoridades del país persa están negociando para que los partidos de su selección en el grupo G se disputen en México, en lugar de en las ciudades estadounidenses donde le correspondía enfrentarse contra Nueva Zelanda (15 de junio), Bélgica (21 junio), ambos en Los Ángeles, y Egipto (26 de junio), en Seattle.

Taj, quien no concretó los rivales de los partidos amistosos, hizo estas declaraciones en la ceremonia de bienvenida de la selección nacional femenina en la frontera de Bazargan, en el noroeste de Irán.

El combinado femenino regresó tras participar en la Copa Asiática en Australia, donde varias de sus jugadoras solicitaron asilo.

Taj remarcó que las integrantes de la selección de fútbol “dieron una gran respuesta a los enemigos”. “Hoy las mujeres regresaron orgullosas a la patria”, añadió. EFE

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD