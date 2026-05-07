Bolivia capta $us 1.000 millones en Bonos Soberanos

En un giro significativo para las finanzas nacionales, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza Yáñez, anunció la tarde de este jueves que Bolivia concretó una histórica operación financiera internacional. El país recaudó 1.000 millones de dólares a través de la emisión de bonos soberanos, marcando un hito decisivo en la recuperación de la confianza de los mercados globales tras meses de incertidumbre.

La operación destaca no solo por el monto, sino por el respaldo masivo recibido: la demanda de los inversionistas fue cinco veces superior a la oferta inicial. "Eso significa que por cada dólar que quisimos vender, hubo una demanda de cinco", explicó la autoridad, subrayando que este resultado refleja el impacto de la política impulsada por el presidente Rodrigo Paz para mejorar la percepción de Bolivia en el exterior.

Detalles de la operación financiera

El ministro calificó el resultado como una prueba de la "lógica de estabilización" que el Gobierno ha implementado en el corto plazo.

Monto recaudado: $us 1.000 millones en "dinero fresco" que llegará al Banco Central de Bolivia (BCB) en los próximos días.

Tasa de interés: 9,45% , una cifra competitiva similar a la de economías como Ecuador, México o la provincia de Buenos Aires.

Plazo: 5 años, lo que garantiza la presencia sostenida de Bolivia en los mercados internacionales.

Participación: 166 inversionistas internacionales calificados, una cifra que marca una distancia considerable respecto a emisiones anteriores.

Impacto y destino de los fondos

El ingreso de estas divisas tiene objetivos estratégicos claros para el Tesoro General de la Nación (TGN) y la estabilidad del país:

Refuerzo de Reservas: Funcionará como el ancla principal de la política monetaria vigente. Inversión Social: Los recursos se destinarán a salud, educación y el apoyo al desarrollo de las regiones. Crecimiento Económico: Se busca empujar proyectos de inversión que generen condiciones óptimas para la creación de empleo.

Un retorno exitoso a la escena global

Durante la conferencia, Espinoza recordó que hace apenas seis meses volver a los mercados internacionales parecía "prácticamente imposible". Este éxito financiero se suma al reciente anuncio del cronograma de devolución de depósitos en dólares a personas naturales, consolidando una tendencia de normalización económica.

"Esto marca la confianza que se tiene en el exterior sobre el rumbo de nuestras políticas económicas. Permite anclar expectativas y seguir en el camino de la estabilización, el crecimiento y, sobre todo, la generación de empleo", enfatizó el titular de Economía.

Con este movimiento, Bolivia envía una señal contundente al mundo: el país no solo ha vuelto a ser sujeto de crédito internacional, sino que lo hace con un respaldo que supera las expectativas más optimistas del sector financiero.

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