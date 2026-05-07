Productores lecheros de Cochabamba se declaran en emergencia y exigen mantener la Ley 1720

El sector lechero de Cochabamba manifestó su rechazo contundente ante los pedidos de abrogación de la Ley 1720, calificándola como una herramienta vital para la supervivencia y modernización de los pequeños y medianos productores del país.

Según los representantes del sector, esta normativa es la llave para superar la crisis actual mediante el acceso a financiamiento formal, algo que históricamente les ha sido negado debido a las limitaciones legales de sus títulos de propiedad actuales.

Mario Mercado, portavoz y productor lechero, enfatizó que la ley beneficia principalmente a quienes trabajan en menor escala, permitiéndoles la transformación voluntaria de sus predios para mejorar su situación jurídica.

"Los productores pequeños de este país necesitamos la Ley 1720, porque primero es algo voluntario. Es la transformación de la pequeña y mediana propiedad y no es vinculante a las TCOs, ni a comunidades indígenas o campesinas que no deseen realizar este cambio", aclaró Mercado.

El argumento central del sector es la necesidad urgente de créditos. Actualmente, el 90% de los productores en Bolivia son pequeños, y sus títulos de propiedad actuales no son aceptados como garantía por las entidades bancarias, lo que limita su crecimiento.

Acceso a capital: Buscan créditos a mediano y largo plazo para inyectar liquidez al sector.

Modernización: La inversión se destinaría a tecnología, infraestructura y maquinaria para mejorar los rendimientos productivos.

Seguridad Alimentaria: Aseguran que, con mejores condiciones de producción, se garantiza el abastecimiento de lácteos para la población boliviana.

"Necesitamos pasar de ser ciudadanos de segundo plano a ciudadanos bolivianos que tienen acceso al crédito igual que todos los demás", sentenció Mercado, advirtiendo que la abrogación de esta ley estancaría la tecnificación de la industria lechera nacional.

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