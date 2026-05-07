Ya no basta el pasaporte: ahora necesitas saber inglés para entrar a estos países

Lo que antes se consideraba un valor añadido en el currículum, hoy es una barrera de entrada. En 2026, la tendencia global en las políticas migratorias ha dado un giro definitivo: el dominio del inglés ha pasado de ser una recomendación a convertirse en una condición obligatoria para obtener visas de trabajo y residencia en los destinos más codiciados del mundo.

Para quienes planean iniciar una vida en el extranjero, ya no basta con "defenderse" con el idioma; ahora es imperativo contar con una certificación oficial para poder, siquiera, iniciar el trámite migratorio, según informa el portal TN.

Los 4 destinos con requisitos estrictos de idioma

Actualmente, cuatro naciones lideran esta tendencia, integrando el dominio del inglés en sus sistemas de migración calificada. En estos países, el nivel de idioma influye directamente en el puntaje final del candidato:

Australia: Exige certificaciones para la mayoría de sus visas de trabajo y programas de residencia permanente.

Canadá: El idioma es un pilar fundamental en su sistema de Express Entry , donde a mayor nivel, más posibilidades de ser invitado a residir.

Reino Unido: Esencial para visas laborales y procesos de integración profesional.

Nueva Zelanda: Mantiene estándares rigurosos de comunicación para asegurar la inserción laboral de los extranjeros.

En estos destinos, "saber inglés" no es suficiente. El nivel debe demostrarse mediante exámenes internacionales reconocidos por sus respectivas autoridades migratorias.

¿Por qué el idioma se volvió un filtro obligatorio?

Los expertos en migración señalan que esta medida no es solo académica, sino una herramienta de integración social y económica. Un dominio certificado garantiza:

Inserción laboral rápida: Mayor acceso a empleos calificados y mejor remunerados. Crecimiento profesional: Capacidad de escalar posiciones en empresas internacionales. Adaptación social: Facilidad para interactuar con la comunidad local y acceder a servicios de salud o educación. Acceso universitario: Requisito indispensable para quienes buscan continuar su formación.

Certificaciones: La llave del proceso

Uno de los exámenes que ha ganado más terreno en 2026 es el PTE Academic. Este certificado internacional es ampliamente aceptado por gobiernos y universidades debido a su rapidez y precisión al evaluar las cuatro habilidades principales:

Speaking (Habla)

Listening (Escucha)

Reading (Lectura)

Writing (Escritura)

¿Qué pasa con Estados Unidos y Europa?

A diferencia del bloque anterior, en Estados Unidos y gran parte de la Europa continental, el inglés no siempre es un requisito legal para obtener la visa. Sin embargo, en la práctica, funciona como un filtro invisible. Aquellos que llegan sin certificación suelen quedar relegados a empleos de baja calificación, mientras que los certificados acceden a mejores salarios y una integración mucho más veloz en el mercado laboral local.

Si estás pensando en emigrar, el mensaje es claro: preparar el examen de idioma es hoy tan importante como tramitar el pasaporte.

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