De Mónaco a Miami: así viven los pilotos más ricos y exclusivos de la Fórmula 1

Lejos del ruido de los motores, las estrellas de la Fórmula 1 construyen un estilo de vida marcado por el lujo, la privacidad y la movilidad global. Sus residencias, distribuidas en algunos de los destinos más exclusivos del mundo, reflejan no solo su éxito deportivo, sino también sus decisiones estratégicas y personales.

Mónaco se mantiene como el epicentro elegido por muchos pilotos, gracias a sus beneficios fiscales, su seguridad y un entorno pensado para la élite. Sin embargo, la tendencia actual muestra una diversificación: propiedades en Miami, Nueva York, Milán, Londres o enclaves naturales en Colorado y Portugal forman parte de su mapa residencial.

Lewis Hamilton: lujo global y raíces personales

El siete veces campeón del mundo combina propiedades en grandes capitales con refugios personales. Posee un ático en Fontvieille, Mónaco, valorado en USD 16 millones, además de residencias en Milán, Nueva York —donde cuenta con un exclusivo ático de USD 40 millones— y una mansión en Londres de USD 31 millones.

Sin embargo, su elección más personal es Colorado, donde encuentra tranquilidad lejos de la exposición mediática. Su estilo de vida refleja un equilibrio entre inversión inmobiliaria, privacidad y bienestar.

Max Verstappen: entre Mónaco y Portugal

El tetracampeón mundial reside en Mónaco desde 2015, en un exclusivo apartamento en Fontvieille, con un alquiler cercano a los USD 17.000 mensuales.

En paralelo, Verstappen invierte en su futuro: adquirió terrenos en Pinheirinho Comporta, en Portugal, un desarrollo de lujo con campo de golf y spa, lo que anticipa una posible nueva base en Europa.

Lando Norris: confort frente al mar

El piloto de McLaren dio un giro a su vida en 2022 al mudarse a Mónaco. Su apartamento, con vistas al mar, gimnasio privado y alta seguridad, está diseñado como un espacio de desconexión.

Para Norris, el hogar cumple un rol clave: equilibrar la exigencia de la competencia con momentos de descanso y estabilidad personal.

Charles Leclerc: apuesta por Miami

Aunque mantiene su residencia en Mónaco, Leclerc expande su patrimonio hacia Estados Unidos. En 2025 inició la compra de un departamento de lujo en Edgewater, Miami, dentro del exclusivo complejo Edition Residences.

La propiedad, que estará lista en 2027, contará con diseño contemporáneo, espacios amplios y comodidades de alto nivel, incluyendo baños tipo spa y vistas privilegiadas al mar.

Sergio Pérez: inversiones estratégicas

El mexicano diversifica su patrimonio entre México y Estados Unidos. Posee una propiedad de USD 3 millones en Puerto Vallarta y, recientemente, adquirió un lujoso condominio en Brickell, Miami, valorado en más de USD 5 millones.

El inmueble incluye acceso privado, vistas panorámicas y acabados de alta gama, consolidando su apuesta por el mercado inmobiliario de lujo.

Más que casas, un estilo de vida

Para los pilotos de Fórmula 1, estas residencias no son solo símbolos de riqueza. Representan espacios de recuperación física y mental, centros de inversión y refugios frente a la exposición constante.

Entre áticos millonarios, mansiones urbanas y complejos con spa, la vida fuera de la pista revela otra faceta del automovilismo: una donde el lujo, la estrategia y la privacidad corren a la misma velocidad que sus autos.

Con información recopilada de Infobae

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