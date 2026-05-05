Los 10 más ricos del mundo en 2026: fortunas récord y cambios en el ranking

El listado de Forbes refleja el fuerte impulso de los mercados financieros y consolida el dominio de empresarios tecnológicos estadounidenses en la cima global.
05/05/2026 13:52
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El ranking global de multimillonarios publicado por Forbes mostró fuertes movimientos en mayo de 2026, impulsados por el repunte de los mercados financieros. El avance del S&P 500 (9%) y el Nasdaq (15%) durante abril elevó la riqueza conjunta del top 10 hasta los USD 2,7 billones, con un incremento mensual de USD 260.000 millones.
Por primera vez en más de tres años, la lista quedó integrada exclusivamente por empresarios de Estados Unidos, tras la salida del francés Bernard Arnault.
Top 10 de los más ricos del mundo
1. Elon Musk
Fortuna: USD 782.000 millones
Se mantiene como el más rico del mundo, pese a una leve caída vinculada a su participación en SpaceX.
2. Larry Page
Fortuna: USD 313.000 millones
Impulsado por el crecimiento de Alphabet.
3. Sergey Brin
Fortuna: USD 289.000 millones
Uno de los mayores ganadores del mes gracias al auge tecnológico.
4. Jeff Bezos
Fortuna: USD 272.000 millones
El repunte de Amazon fortaleció su patrimonio.
5. Mark Zuckerberg
Fortuna: USD 210.000 millones
Sostiene su posición con el dominio de Meta en redes sociales.
6. Larry Ellison
Fortuna: USD 205.000 millones
Ligado al crecimiento de Oracle.
7. Michael Dell
Fortuna: USD 177.000 millones
Impulsado por el alza de Dell Technologies.
8. Jensen Huang
Fortuna: USD 173.000 millones
El boom de la inteligencia artificial elevó a Nvidia.
9. Rob Walton
Fortuna: USD 150.000 millones
Parte del control familiar de Walmart.
10. Jim Walton
Fortuna: USD 147.000 millones
Regresa al ranking impulsado por el crecimiento de la compañía.
Claves del ranking
El sector tecnológico domina la lista global
Tres fortunas superan los USD 300.000 millones
El ingreso al top 10 sube a USD 147.000 millones
Estados Unidos concentra a todos los multimillonarios del ranking
El ranking confirma una tendencia clara: la tecnología sigue siendo el principal motor de generación de riqueza a nivel global.
Empresas como Alphabet, Amazon y Nvidia lideran el crecimiento, mientras la inteligencia artificial se consolida como el nuevo eje del poder económico.
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