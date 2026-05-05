Los 10 más ricos del mundo en 2026: fortunas récord y cambios en el ranking

El ranking global de multimillonarios publicado por Forbes mostró fuertes movimientos en mayo de 2026, impulsados por el repunte de los mercados financieros. El avance del S&P 500 (9%) y el Nasdaq (15%) durante abril elevó la riqueza conjunta del top 10 hasta los USD 2,7 billones, con un incremento mensual de USD 260.000 millones.

Por primera vez en más de tres años, la lista quedó integrada exclusivamente por empresarios de Estados Unidos, tras la salida del francés Bernard Arnault.

Top 10 de los más ricos del mundo

1. Elon Musk

Fortuna: USD 782.000 millones

Se mantiene como el más rico del mundo, pese a una leve caída vinculada a su participación en SpaceX.

2. Larry Page

Fortuna: USD 313.000 millones

Impulsado por el crecimiento de Alphabet.

3. Sergey Brin

Fortuna: USD 289.000 millones

Uno de los mayores ganadores del mes gracias al auge tecnológico.

4. Jeff Bezos

Fortuna: USD 272.000 millones

El repunte de Amazon fortaleció su patrimonio.

5. Mark Zuckerberg

Fortuna: USD 210.000 millones

Sostiene su posición con el dominio de Meta en redes sociales.

6. Larry Ellison

Fortuna: USD 205.000 millones

Ligado al crecimiento de Oracle.

7. Michael Dell

Fortuna: USD 177.000 millones

Impulsado por el alza de Dell Technologies.

8. Jensen Huang

Fortuna: USD 173.000 millones

El boom de la inteligencia artificial elevó a Nvidia.

9. Rob Walton

Fortuna: USD 150.000 millones

Parte del control familiar de Walmart.

10. Jim Walton

Fortuna: USD 147.000 millones

Regresa al ranking impulsado por el crecimiento de la compañía.

Claves del ranking

El sector tecnológico domina la lista global

Tres fortunas superan los USD 300.000 millones

El ingreso al top 10 sube a USD 147.000 millones

Estados Unidos concentra a todos los multimillonarios del ranking

El ranking confirma una tendencia clara: la tecnología sigue siendo el principal motor de generación de riqueza a nivel global.

Empresas como Alphabet, Amazon y Nvidia lideran el crecimiento, mientras la inteligencia artificial se consolida como el nuevo eje del poder económico.

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