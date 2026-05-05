El bienestar integral redefine el cuidado de la salud con ejercicio y alimentación equilibrada

Mejorar la calidad de vida requiere la combinación de una alimentación equilibrada, ejercicio físico regular y rutinas sostenibles, esto no solo impacta en el bienestar inmediato, sino también en la prevención de enfermedades a largo plazo.

Erick Segales, docente de la carrera de Medicina de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica: “El organismo pone en marcha respuestas automáticas desde el primer minuto: aumenta la frecuencia cardíaca, libera hormonas y redistribuye el flujo sanguíneo. Todo se activa con rapidez y sin que lo notemos, para mantener el cuerpo en equilibrio ante el esfuerzo”.

El ejercicio activa funciones clave del organismo. Desde el inicio de cualquier actividad física, el cuerpo pone en marcha una serie de mecanismos automáticos que permiten responder al esfuerzo.

Este proceso es fundamental para garantizar que los músculos reciban el oxígeno y los nutrientes necesarios. “El corazón responde desde los primeros segundos, aumentando su potencia y frecuencia para garantizar que los músculos reciban oxígeno y nutrientes. Este ajuste permite mantener la intensidad del ejercicio y evita una caída brusca en el rendimiento”, añade el académico.

Aunque las primeras fases del ejercicio pueden resultar incómodas, forman parte de la adaptación del organismo. “El cuerpo intenta sostener el esfuerzo mientras logra adaptarse. Esta etapa inicial puede sentirse incómoda, pero es pasajera. El metabolismo está buscando su ritmo y pronto pasará al sistema más eficiente: el aeróbico”, detalla Segales.

Alimentación adecuada fortalece la salud integral

La nutrición cumple un rol complementario al ejercicio. Una dieta equilibrada no solo aporta energía, sino que también permite la recuperación muscular, fortalece el sistema inmunológico y mejora la composición corporal.

Magaly Bishop, nutricionista y docente de Medicina en Unifranz, enfatiza la importancia de la constancia: “Proteínas adecuadas, ejercicio constante y hábitos sostenibles, esta tríada representa una estrategia clínica efectiva para mejorar la salud metabólica, la composición corporal y la funcionalidad. El cuerpo responde mejor a lo que se mantiene a lo largo del tiempo, no a lo que se hace de manera extrema”, explica la académica.

Este enfoque pone en evidencia que no existen soluciones rápidas, sino procesos progresivos que requieren disciplina y equilibrio.

Según la OMS, hacer actividad física de forma regular es clave para cuidar la salud. Ayuda a prevenir enfermedades como problemas del corazón, cáncer y diabetes, mejora el estado de ánimo y reduce la ansiedad. Además, ayuda a controlar el peso, fortalece el cuerpo, mejora el sueño y favorece el funcionamiento del cerebro.

Beneficios físicos y mentales del ejercicio

A nivel físico, ayudan a aumentar la masa muscular, mejorar la densidad ósea y reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. También contribuyen al control del peso y al mantenimiento de un metabolismo activo.

En el ámbito mental, la actividad física reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, gracias a la liberación de endorfinas. Asimismo, mejora la calidad del sueño y fortalece la autoestima.

Otro aspecto clave es la prevención de lesiones y dolores musculares, especialmente en personas con estilos de vida sedentarios. El fortalecimiento muscular protege las articulaciones y mejora la postura, reduciendo problemas como el dolor de espalda.

Adoptar hábitos saludables no implica cambios extremos, sino decisiones sostenibles en el tiempo. La combinación de ejercicio regular, alimentación equilibrada y bienestar emocional permite mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades.

En este sentido, la evidencia científica respalda que incluso pequeñas acciones, mantenidas de forma constante, pueden generar grandes beneficios a largo plazo.

Así, el cuidado del cuerpo deja de ser una meta temporal para convertirse en un estilo de vida, donde la salud se construye día a día a través de decisiones conscientes y equilibradas.

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