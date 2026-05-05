Conozca los clubes que quieren fichar a Miguelito Terceros

Miguel Terceros vuelve a estar en el radar internacional. Tras varios años vinculado al Santos, en los últimos días trascendió que el jugador podría salir del club a mitad de temporada debido a diferencias entre la institución y sus representantes.

El extremo nacional ha sido seguido durante años por distintos equipos del exterior, aunque su permanencia en el conjunto brasileño frenó cualquier salida. Ahora, con un posible cambio de rumbo en puerta, su nombre vuelve a sonar con fuerza en el mercado.

De momento, ningún club se ha pronunciado oficialmente. Sin embargo, reportes indican que equipos como Cádiz CF, Dynamo Kyiv y Beşiktaş JK, además de otros clubes europeos, siguen de cerca la situación del futbolista.

Todo apunta a que, en caso de concretarse su salida, el futuro de Terceros estaría fuera de Bolivia, en busca de mayor continuidad y proyección internacional.

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