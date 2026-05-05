TEMAS DE HOY:
Hombre carbonizado robo Oruro

30ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Conozca los clubes que quieren fichar a Miguelito Terceros

El boliviano tiene altas probabilidades de dejar el Santos a mitad de año en medio de un desacuerdo con el club. 

Martin Suarez Vargas

05/05/2026 13:11

Miguel Terceros llegando con el Santos al estadio a disputar un partido oficial. Foto: Santos (Facebook).
Brasil.

Escuchar esta nota

Miguel Terceros vuelve a estar en el radar internacional. Tras varios años vinculado al Santos, en los últimos días trascendió que el jugador podría salir del club a mitad de temporada debido a diferencias entre la institución y sus representantes.

El extremo nacional ha sido seguido durante años por distintos equipos del exterior, aunque su permanencia en el conjunto brasileño frenó cualquier salida. Ahora, con un posible cambio de rumbo en puerta, su nombre vuelve a sonar con fuerza en el mercado.

De momento, ningún club se ha pronunciado oficialmente. Sin embargo, reportes indican que equipos como Cádiz CF, Dynamo Kyiv y Beşiktaş JK, además de otros clubes europeos, siguen de cerca la situación del futbolista.

Todo apunta a que, en caso de concretarse su salida, el futuro de Terceros estaría fuera de Bolivia, en busca de mayor continuidad y proyección internacional.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD