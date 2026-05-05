¡Partidazo! Arsenal y Atlético de Madrid definen hoy al primer finalista de la Champions

Arsenal recibe esta tarde, desde las 15:00, a Atlético de Madrid en el Emirates Stadium de Londres, por la semifinal de vuelta de la Champions League, en un partido que definirá al primer finalista de la temporada 2025/2026.

Todo está listo para conocer al primer equipo que se instalará en la gran final, que se disputará el próximo 30 de mayo en el Puskás Arena. El ganador de esta llave enfrentará al vencedor del duelo entre PSG y Bayern Múnich.

Para este compromiso, Simeone podrá contar con Julián Álvarez, Giuliano Simeone y José María Giménez. Los dos primeros superaron molestias físicas del partido anterior, mientras que el defensor uruguayo regresa tras un mes de lesión. Quien no estará disponible es Nicolás González, debido a una lesión reciente.

Por el lado del Arsenal, la situación médica no es favorable. Medios locales informan varias bajas importantes, entre ellas Kai Havertz, Martin Ødegaard y Jurrien Timber.

El encuentro será dirigido por el árbitro alemán Daniel Siebert, asistido por Jan Seidel y Rafael Foltyn, mientras que en el VAR estará Bastian Danker.

Mira la programación en Red Uno Play