Transporte inicia paro de 24 horas por problemas en los carburantes

El sector del transporte estuvo en Que No Me Pierda (QNMP) para hablar sobre el paro convocado para de 24 horas para este martes 5 de mayo en La Paz, El Alto y otras regiones del país que busca una solución inmediata tras persistentes inconvenientes con la calidad del diésel y la falta de respuesta de las autoridades.

El dirigente del transporte, Mario Silva, detalló que las filas interminables para obtener diésel y los continuos problemas con la calidad del combustible siguen siendo un problema crítico para los transportistas, especialmente para los vehículos pesados.

“Lo que se está buscando es una reunión con el presidente Rodrigo Paz Pereira para resolver de una vez por todas esta situación que nos afecta gravemente. No estamos pidiendo algo irreal, necesitamos soluciones urgentes”, afirmó Silva.

El dirigente destacó que este paro es un llamado de los transportistas de base, quienes enfrentan dificultades serias con los combustibles y no ven respuestas claras por parte de las autoridades.

Paros escalonados

El paro de 24 horas será seguido de acciones escalonadas en caso de que no haya una respuesta positiva por parte del gobierno. Según Silva, si no se resuelve el problema, el paro se ampliará a 48 horas y luego a 72 horas, con la posibilidad de llegar a un paro indefinido si las medidas no son efectivas.

Otras peticiones

El dirigente también subrayó que los transportistas exigen que las autoridades les den un tiempo de gracia mínimo de seis meses para regularizar la situación del combustible, ya que muchos de ellos enfrentan falta de garantías sobre la calidad del producto y el aumento de costos derivados de la escasez de diésel y el gas natural vehicular (GNV).

“Los compañeros de base ya no saben si ir al surtidor y obtener un producto que les va a parar el vehículo o si van a poder pagar sus servicios. Esa es la preocupación más grande”, comentó Silva, haciendo referencia a los problemas estructurales que enfrentan los choferes debido a la crisis del combustible.

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