Red Uno traslada la magia de "Que No Me Pierda" a la FEXCO 2026

En una jornada marcada por la celebración del 1 de mayo, la Red Uno de Bolivia se destacó este viernes al transmitir de manera íntegra su programa estrella, "Que No Me Pierda" (QNMP), desde el corazón de la FEXCO 2026.

El campo ferial de Alalay se convirtió en el epicentro del entretenimiento y la información, donde el stand de la red televisiva se vio desbordado por un público masivo que se citó para presenciar la dinámica del programa nocturno más influyente del país.

Encuentro cercano con los presentadores

La expectativa era alta y los televidentes no defraudaron. Desde tempranas horas, familias y seguidores rodearon el set montado especialmente para la ocasión. El momento cumbre llegó con la aparición de los rostros principales del espacio:

Cecilia Bellido: Quien llegó desde Santa Cruz para reencontrarse con el público valluno.

Juan Carlos Monrroy: Quien se trasladó desde La Paz para completar el dúo informativo.

Ambos conductores, con el carisma que los caracteriza, no solo llevaron adelante la agenda periodística del día, sino que interactuaron directamente con los asistentes, permitiendo que la audiencia viera de cerca el despliegue técnico y humano que requiere una transmisión de esta magnitud.

Un set de feria a casa llena

El programa se desarrolló totalmente en vivo, integrando el ambiente festivo de la feria con el análisis profundo que caracteriza a QNMP. Los asistentes pudieron conocer de cerca los "secretos" detrás de cámaras, convirtiendo la noche en una experiencia inmersiva para los seguidores de la Red Uno.

Con este despliegue, la casa televisiva reafirma su compromiso de cercanía con su audiencia, aprovechando la vitrina de la FEXCO 2026 para celebrar el trabajo y la integración nacional.

Mira la programación en Red Uno Play