Carlos Eduardo Castedo y el largo camino desde la tragedia hasta el podio del Power Lifting

El 25 de enero de 2021, la vida de Carlos Eduardo Castedo cambió drásticamente mientras retornaba en su moto a casa tras su jornada laboral como estadístico. Un conductor, cuya identidad sigue siendo un misterio debido a la falta de colaboración de los testigos, lo embistió y se dio a la fuga.

El impacto fue de tal magnitud que Carlos terminó entubado de emergencia gracias al auxilio de dos paramédicos que pasaban por el lugar.

“En la clínica no querían aceptarme; solo una me aceptó porque ya estaba entubado”, relata el joven, quien sufrió el astillamiento de su cráneo.

La lucha contra el diagnóstico

Durante los siguientes nueve meses, Castedo permaneció en un coma inducido mientras se sometía a una serie de cirugías reconstructivas de alta complejidad. Los pronósticos médicos eran desalentadores, sugiriendo que las esperanzas de volver a caminar o llevar una vida normal eran prácticamente nulas.

En este proceso de oscuridad, su madre se convirtió en la figura central que lo guio de regreso a la movilidad básica. “Mi madre es mi todo; no estaría aquí si no fuera por ella, ha sido la pieza fundamental en mi vida”, afirma con profunda gratitud.

El deporte como medicina

Buscando una fisioterapia accesible, Carlos llegó al Estadio, donde comenzó a utilizar el ejercicio como herramienta de rehabilitación para sus ligamentos y extremidades. Lo que inició con una barra vacía evolucionó rápidamente, superando el uso de rodilleras hasta alcanzar una fuerza que desafía cualquier lógica previa.

Foto: Red Uno.

Hoy, el atleta ha logrado la asombrosa marca de levantar 155 kilos, transformando su cuerpo y su mente a través del Power Lifting.

Mientras continúa desempeñándose en su antiguo trabajo, Castedo asegura con determinación: “Sueño con ver mi recuperación total”.

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