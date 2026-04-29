Economista advierte presión cambiaria: ¿qué pasará con el dólar?

El reciente incremento del dólar paralelo en Bolivia responde principalmente a una creciente demanda de divisas, impulsada en gran medida por el propio Estado, según el análisis del economista Salvador Ortega.

“El mayor demandante de dólares es el Gobierno. Necesita divisas para sostener gastos como la importación de combustibles y, al no contar con suficientes, recurre al mercado, lo que empuja el precio al alza”, explicó.

Ortega señaló que, aunque las autoridades consideran que la subida es temporal por el ingreso de dólares del sector exportador, existen factores estructurales que podrían mantener la presión sobre el tipo de cambio. “El incremento puede no ser brusco, pero sí sostenido en el tiempo”, advirtió.

El analista detalló que en el país operan tres tipos de cambio: el oficial (Bs 6,96), el referencial (cerca de Bs 9,79) y el paralelo (por encima de Bs 10), siendo este último el que refleja la dinámica real del mercado.

Asimismo, subrayó que la subvención a los combustibles continúa generando una fuerte salida de divisas. “El Estado sigue cubriendo la diferencia del precio real con dólares, lo que mantiene una alta demanda y reduce las reservas”, indicó.

Ortega también alertó sobre la limitada disponibilidad de efectivo en moneda extranjera. “Bolivia cuenta con cerca de 52 millones de dólares, pero necesita más de 56 millones al mes, lo que evidencia un déficit”, afirmó.

En este contexto, el especialista concluyó que mientras no se reduzca el gasto público o se ajusten políticas como la subvención, el dólar seguirá mostrando volatilidad y presión al alza en el mercado paralelo.

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