¡Insólito! Blooming recibe sanción de Conmebol por una yuca lanzada al campo ante River

El ente sudamericano sancionó al club cruceño tras registrarse el lanzamiento de una yuca durante el partido por Copa Sudamericana.
29/04/2026 12:38
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Blooming fue sancionado con 15.000 dólares por la Conmebol luego de que una yuca cayera al campo de juego en el duelo ante River Plate, disputado el pasado 8 de abril en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.
Al momento de comunicar el castigo, la Conmebol señaló:
“Imponer al club Blooming una multa de 15.000 dólares por la infracción al artículo 12.2, literal b) del Código Disciplinario”.
La notificación fue emitida el 22 de abril y el monto será debitado de los derechos de televisación o patrocinio que el club debe percibir por parte del organismo.
En lo deportivo, el encuentro finalizó 1-1, con goles de Driussi para River y Vázquez para Blooming.
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