¿Quién es Carabobo, el rival de Blooming en la Sudamericana? Conozca

En su tercera presentación del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026, Blooming visitará a Carabobo FC desde las 18:00, en un duelo clave, ¿qué se sabe del conjunto venezolano?

Carabobo fue fundado el 26 de febrero de 1997 y tiene como sede la ciudad de Valencia. Actualmente es presidido por Giuseppe Palmisano y dirigido por el entrenador Daniel Farías. Disputa sus partidos como local en el estadio Misael Delgado, con capacidad para 10.400 espectadores.

El equipo granate, como se lo conoce, viene en crecimiento en los últimos años. Fue campeón del Torneo Apertura 2024 del fútbol venezolano y ha participado en distintas ediciones de torneos internacionales como 2004, 2006, 2007, 2015 y 2026.

Para esta temporada cuenta con jugadores de experiencia como Alexander González, Maurice Cova y Edson Castillo, habituales convocados a la selección venezolana.

En la actual Copa Sudamericana, Carabobo ya sabe lo que es ganar: venció 1-0 a Bragantino como local con gol de Ezequiel Neira. Sin embargo, en su visita a River Plate cayó por el mismo marcador en el estadio Monumental.

El conjunto dirigido por Farías se caracteriza por ser ordenado y efectivo. No es un equipo de alta intensidad, pero suele aprovechar los errores del rival.

Blooming, por su parte, intentará imponer su juego rápido y de transiciones, aunque deberá mejorar su definición si quiere sumar en condición de visitante en un partido que puede marcar su rumbo en el grupo.

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