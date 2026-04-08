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Deportes

Noche negra para los bolivianos: Always, Bolívar e Independiente caen en su debut en torneos internacionales

Always Ready, Bolívar e Independiente Petrolero cayeron en el inicio de la Libertadores y Sudamericana y ahora buscan recuperarse.

Juan Marcelo Gonzáles

07/04/2026 23:01

Foto: De Izquierda a derecha: Martín Cauteruccio y el Papu Velázquez de Bolívar, Héctor Cuéllar de Always Ready y el plantel de Independiente Petrolero. Foto: Agencia APG.
La Paz

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Los equipos bolivianos tuvieron un inicio complicado en torneos internacionales, tras registrar tres derrotas en sus respectivos debuts en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Always Ready cayó en el final

En la Copa Libertadores, Always Ready perdió 0-1 ante Liga de Quito en El Alto, en un partido que se definió en el minuto 90+4.

Bolívar no pudo en Mendoza

Por su parte, Bolívar cayó 1-0 ante Independiente Rivadavia en Argentina, condicionado por un gol tempranero y la expulsión de José Sagredo.

Independiente Petrolero también fue superado

En la Copa Sudamericana, Independiente Petrolero perdió 1-3 frente a Racing Club en Sucre, en un duelo donde la visita fue más efectiva.

Próximos partidos

 
  • Always Ready vs. Lanús (Argentina)
    📅 Jueves 16 de abril
    🕕 18:00 (hora Bolivia)
    📍 Argentina
  • Bolívar vs. Deportivo La Guaira (Venezuela)
    📅 Próxima semana
    🕘 20:30 (hora Bolivia)
    📍 Estadio Hernando Siles, La Paz
  • Independiente Petrolero vs. Caracas (Venezuela)
    📅 29 de abril
    🕕 18:00 (hora Bolivia)
    📍 Venezuela

Inicio preocupante

El balance deja cero puntos para Bolivia en el arranque internacional, evidenciando dificultades en defensa y definición.

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