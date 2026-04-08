Noche negra para los bolivianos: Always, Bolívar e Independiente caen en su debut en torneos internacionales

Los equipos bolivianos tuvieron un inicio complicado en torneos internacionales, tras registrar tres derrotas en sus respectivos debuts en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Always Ready cayó en el final

En la Copa Libertadores, Always Ready perdió 0-1 ante Liga de Quito en El Alto, en un partido que se definió en el minuto 90+4.

Bolívar no pudo en Mendoza

Por su parte, Bolívar cayó 1-0 ante Independiente Rivadavia en Argentina, condicionado por un gol tempranero y la expulsión de José Sagredo.

Independiente Petrolero también fue superado

En la Copa Sudamericana, Independiente Petrolero perdió 1-3 frente a Racing Club en Sucre, en un duelo donde la visita fue más efectiva.

Próximos partidos

Always Ready vs. Lanús (Argentina)

📅 Jueves 16 de abril

🕕 18:00 (hora Bolivia)

📍 Argentina

📅 Jueves 16 de abril 🕕 18:00 (hora Bolivia) 📍 Argentina Bolívar vs. Deportivo La Guaira (Venezuela)

📅 Próxima semana

🕘 20:30 (hora Bolivia)

📍 Estadio Hernando Siles, La Paz

📅 Próxima semana 🕘 20:30 (hora Bolivia) 📍 Estadio Hernando Siles, La Paz Independiente Petrolero vs. Caracas (Venezuela)

📅 29 de abril

🕕 18:00 (hora Bolivia)

📍 Venezuela

Inicio preocupante

El balance deja cero puntos para Bolivia en el arranque internacional, evidenciando dificultades en defensa y definición.

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