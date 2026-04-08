Noche negra para los bolivianos: Always, Bolívar e Independiente caen en su debut en torneos internacionales

Always Ready, Bolívar e Independiente Petrolero cayeron en el inicio de la Libertadores y Sudamericana y ahora buscan recuperarse.
07/04/2026 23:01
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Los equipos bolivianos tuvieron un inicio complicado en torneos internacionales, tras registrar tres derrotas en sus respectivos debuts en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
Always Ready cayó en el final
En la Copa Libertadores, Always Ready perdió 0-1 ante Liga de Quito en El Alto, en un partido que se definió en el minuto 90+4.
Bolívar no pudo en Mendoza
Por su parte, Bolívar cayó 1-0 ante Independiente Rivadavia en Argentina, condicionado por un gol tempranero y la expulsión de José Sagredo.
Independiente Petrolero también fue superado
En la Copa Sudamericana, Independiente Petrolero perdió 1-3 frente a Racing Club en Sucre, en un duelo donde la visita fue más efectiva.
Próximos partidos
Inicio preocupante
El balance deja cero puntos para Bolivia en el arranque internacional, evidenciando dificultades en defensa y definición.
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