Estos son los números ganadores de la Lotería Nacional de Bolivia

Con una transmisión en vivo desde La Paz, el sorteo repartió premios especiales en cada departamento y mediante venta digital.
30/04/2026 19:20
Escuchar esta nota
La Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad celebró su aniversario 98 con un sorteo que despertó la ilusión de miles de familias bolivianas. El evento se desarrolló de forma presencial en la ciudad de La Paz y contó con transmisión en vivo mediante plataformas digitales.
Bajo el lema “98 años de Esperanza y Solidaridad”, este sorteo conmemorativo reafirmó el rol de la institución en el apoyo a los sectores más desprotegidos. Los recursos obtenidos mediante la venta de boletos serán canalizados directamente a proyectos de ayuda social y programas críticos de salud.
Los grandes premios de la tarde
La expectativa alcanzó su punto máximo cuando el bolillero determinó al ganador del premio mayor de 300.000 bolivianos. De igual manera, se repartieron montos significativos que benefician a ciudadanos en distintos puntos del territorio nacional.
A continuación, los números que resultaron premiados en las categorías principales:
Presencia en todo el territorio nacional
La estructura del sorteo garantizó que la fortuna llegara a cada rincón del país mediante premios regionales específicos. Esta modalidad permitió que diez personas obtuvieran un incentivo de 5.000 bolivianos, incluyendo un cupo para ventas por internet.
Los billetes beneficiados con el premio de Bs. 5.000 por región son los siguientes:
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00