Estos son los números ganadores de la Lotería Nacional de Bolivia

La Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad celebró su aniversario 98 con un sorteo que despertó la ilusión de miles de familias bolivianas. El evento se desarrolló de forma presencial en la ciudad de La Paz y contó con transmisión en vivo mediante plataformas digitales.

Bajo el lema “98 años de Esperanza y Solidaridad”, este sorteo conmemorativo reafirmó el rol de la institución en el apoyo a los sectores más desprotegidos. Los recursos obtenidos mediante la venta de boletos serán canalizados directamente a proyectos de ayuda social y programas críticos de salud.

Los grandes premios de la tarde

La expectativa alcanzó su punto máximo cuando el bolillero determinó al ganador del premio mayor de 300.000 bolivianos. De igual manera, se repartieron montos significativos que benefician a ciudadanos en distintos puntos del territorio nacional.

A continuación, los números que resultaron premiados en las categorías principales:

Premio Mayor: 34419 (Ganador de Bs. 300.000)

34419 (Ganador de Bs. 300.000) Segundo Premio: 32635 (Ganador de Bs. 30.000)

32635 (Ganador de Bs. 30.000) Tercer Premio: 17455 (Ganador de Bs. 15.000)

17455 (Ganador de Bs. 15.000) Cuarto Premio: 62701 (Ganador de Bs. 10.000)

Presencia en todo el territorio nacional

La estructura del sorteo garantizó que la fortuna llegara a cada rincón del país mediante premios regionales específicos. Esta modalidad permitió que diez personas obtuvieran un incentivo de 5.000 bolivianos, incluyendo un cupo para ventas por internet.

Los billetes beneficiados con el premio de Bs. 5.000 por región son los siguientes:

La Paz: 63827

63827 Oruro: 17083

17083 Potosí: 76227

76227 Cochabamba: 61928

61928 Chuquisaca: 37931

37931 Tarija: 68541

68541 Pando: 19021

19021 Beni: 25952

25952 Santa Cruz: 38144

38144 En línea: 44223

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