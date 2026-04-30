Bolivia registra caída en exportaciones y producción de hidrocarburos en febrero de 2026

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó su reporte sectorial correspondiente al mes de febrero de 2026, evidenciando una tendencia a la baja tanto en la comercialización externa como en la extracción de recursos energéticos.

Descenso en las exportaciones de gas natural

Durante febrero de 2026, el volumen de exportación de gas natural se situó en 210 millones de metros cúbicos. Esta cifra marca una reducción significativa en comparación con el mes de enero, cuando el flujo exportado alcanzó los 394 millones de metros cúbicos.

De acuerdo con el informe técnico, este comportamiento se debe primordialmente a la menor demanda proveniente del mercado de Brasil. El gráfico de destino de exportaciones muestra que, durante el segundo mes del año, la totalidad del volumen enviado tuvo como destino el mercado brasileño, mientras que no se registraron envíos hacia Argentina.

Contracción en la producción de hidrocarburos

La actividad extractiva también registró indicadores negativos durante el periodo analizado. El Índice General de Volumen de Producción bruta de gas natural y de hidrocarburos líquidos reportó una variación mensual negativa de 6,17%.

Este retroceso productivo es el resultado de caídas en sus dos componentes principales: la producción bruta de gas natural disminuyó en un 5,43%, mientras que la de hidrocarburos líquidos sufrió una contracción del 8,62%. Estas variaciones consolidan un escenario de menor dinamismo en el sector en comparación con el inicio del año 2026.

El reporte fue elaborado con datos proporcionados por la Aduana Nacional y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), bajo una metodología de cálculo con año de referencia 2017.

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