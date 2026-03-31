El Gobierno apunta a una reforma estructural en Hidrocarburos tras la posesión de Cronenbold

Luego de que el presidente Rodrigo Paz Pereira posesionara a Claudia Cronenbold como la nueva presidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, ofreció detalles sobre el nuevo rumbo de la estatal y la agenda legislativa que busca sacar a Bolivia del "aislamiento" económico.

Un perfil técnico para enfrentar la crisis

Lupo enfatizó que el relevo de Yussef Akly responde a la necesidad de una gestión con alta experiencia técnica para resolver la crisis de la "gasolina desestabilizada" y liderar la transición normativa. Sobre Cronenbold, destacó:

"Es una persona sumamente calificada para llevar adelante todo este proceso... tiene una trayectoria extraordinaria en la industria de hidrocarburos, petróleo y gas, 20 años en Petrobras, Cámara de Hidrocarburos, a nivel internacional también".

El ministro aseguró que ya se aplica una metodología de supervisión en toda la cadena (importación, Senkata y distribución) para garantizar la calidad del carburante, incluyendo la participación de los gremios de transportistas en la verificación.

Sin "gasolinazo" pese al conflicto en Medio Oriente

Ante la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente, el ministro fue tajante al descartar medidas que afecten el bolsillo de la población. Aunque reconoció que el alza del crudo es un evento imprevisto, señaló que el Gobierno mantendrá la estabilidad:

"No está previsto ningún incremento en el precio de los combustibles... el presupuesto está orientado a ser un presupuesto austero que reduzca el gasto corriente del Estado y pueda ayudar a reducir el déficit".

Reforma de las "Leyes del Estado Tranca"

Uno de los anuncios más importantes fue el inicio de la socialización de cinco proyectos de ley fundamentales: Hidrocarburos, Energía Eléctrica, Minería, Inversiones y Evaporíticos. Según Lupo, el marco legal vigente ha impedido el crecimiento comparativo frente a vecinos como Chile o Perú.

"Estas leyes han aislado a Bolivia del mundo internacional, no permiten la inversión, no dan seguridad jurídica, no incentivan las inversiones en temas estructurales fundamentales".

El ministro aclaró que no se enviarán en un solo paquete, sino de forma simultánea tras un proceso de diálogo con la Asamblea, sectores sociales y gremios empresariales para garantizar su implementación exitosa. "La primera seguramente será la de Hidrocarburos", adelantó.

La "Cábala" Presidencial y la Selección

En un tono más distendido, Lupo se refirió a la euforia por el partido de la selección boliviana, bromeando sobre la coincidencia histórica de los apellidos presidenciales en los éxitos futbolísticos del país:

"En las tres oportunidades un Paz era presidente: Paz Estenssoro (1963), Paz Zamora (1993) y ahora Rodrigo Paz Pereira. Yo estoy tratando de usar todos los argumentos como cábala, ojalá funcionen".

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