En medio de la crisis por la escasez de diésel y los cuestionamientos a la calidad de la gasolina, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, descartó de forma categórica una posible privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“No es parte del plan del Gobierno… no se va a privatizar Yacimientos”, afirmó la autoridad durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda, al ser consultado directamente sobre el futuro de la empresa estatal.

Las declaraciones surgen en un contexto de incertidumbre sobre el rumbo del sector hidrocarburífero, marcado por problemas de abastecimiento y críticas a la gestión de la empresa.

No obstante, el ministro reconoció la necesidad de aplicar transformaciones profundas dentro de YPFB. “Tiene que haber cambios estructurales, una reingeniería”, señaló, al referirse a las medidas que se evaluarán para mejorar el funcionamiento de la compañía.

En esa línea, adelantó que los ajustes no dependerán únicamente de una nueva ley de hidrocarburos, sino que podrían ejecutarse de manera inmediata. “Los cambios estructurales los tenemos que llevar probablemente antes de que la ley se promulgue”, explicó.

Blanco también cuestionó el rol actual de la estatal, al indicar que “hoy es solamente un comercializador, cuando su rol debería ser otro”, lo que refuerza la intención de reformar su estructura operativa.

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