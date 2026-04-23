Respaldan cambio en Hidrocarburos y exigen resultados inmediatos a Blanco

La designación de Marcelo Blanco Quintanilla como nuevo titular de Hidrocarburos ha generado coincidencias de respaldo en la Asamblea Legislativa, donde distintos sectores consideran necesario el cambio de autoridad para enfrentar la crisis de combustibles.

A su vez, algunos parlamentarios señalaron que la salida de Mauricio Medinaceli responde a la falta de resultados en la provisión de carburantes, especialmente diésel.

“Era importante hacer este cambio (…) no ha tenido la capacidad de resolver los temas de combustible”, afirmaron.

En ese contexto, demandaron al nuevo ministro acciones inmediatas para garantizar el abastecimiento y mejorar la gestión en YPFB.

“Debe ser un trabajo eficiente y de respuesta inmediata”, remarcaron.

Además del respaldo al relevo, legisladores coincidieron en que Medinaceli debe rendir cuentas por su gestión.

“Tiene que rendir cuentas (…) incluso con la anotación preventiva de sus bienes”, advirtieron, abriendo la posibilidad de investigaciones sobre presuntas irregularidades.

Desde el ámbito técnico, el analista Enrique Ayo señaló que la crisis en el sector es estructural y planteó que una reestructuración de YPFB podría comenzar con la selección transparente de sus autoridades.

Acciones urgentes para el sector productivo

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Industria, Gonzalo Morales, alertó que el desabastecimiento de diésel ya afecta a la producción y pone en riesgo la campaña agrícola, el transporte de alimentos y medicamentos.

“El diésel es fundamental para el agro, la industria y el transporte”, enfatizó, al tiempo de pedir al Gobierno coordinar soluciones con el sector productivo.

En medio de filas en surtidores y escasez en varias regiones, el desafío inmediato para la nueva autoridad será revertir la crisis de abastecimiento y recuperar la confianza en el sistema energético del país.

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