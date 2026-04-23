Operativos en Santa Cruz permiten identificar a personas investigadas por delitos con armas

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) desarticuló un presunto grupo vinculado a delitos de tenencia, tráfico de armas y organización criminal, tras una serie de operativos realizados en Santa Cruz de la Sierra.

El director departamental de la Felcc, Jhonny Coca, informó que el caso se inició el 22 de abril de 2026, alrededor de las 03:00, en un edificio ubicado en el tercer anillo interno, avenida Beni, calle Aguay.

Inicio de la investigación

El caso se activó un día antes, el 21 de abril, durante un patrullaje preventivo en la zona, cuando efectivos policiales interceptaron a un hombre con actitud sospechosa.

Se trataba de Mateo S. Diana, de 28 años, en cuyo poder se hallaron documentos presuntamente falsos y material en su teléfono vinculado a armas de fuego de alto calibre, lo que derivó en su aprehensión.

Operativos y hallazgos

A partir de la información obtenida, la Felcc ejecutó varios operativos en el mismo edificio, logrando la aprehensión de otros implicados, entre ellos Fernando Juniors da Silva, de 44 años, y Rodrigo Savio de Moura Fernández, de 21 años, todos de nacionalidad brasileña.

En una primera intervención se secuestraron al menos 10 armas de fuego, municiones y equipamiento táctico completo, presuntamente utilizado en actividades ilícitas.

Posteriormente, en un segundo operativo, se incautó una pistola calibre 9 milímetros y un fusil tipo AR-15 calibre 5.56 con varios cargadores, considerado armamento de uso militar.

Identidades y antecedentes

Durante la investigación también se detectaron inconsistencias en la identidad de uno de los detenidos, quien habría presentado documentación con distintos nombres.

Según la información policial, el sujeto sería en realidad Fernando Junior Da Silva, quien tendría antecedentes en Brasil por el delito de asesinato.

Posible red internacional

De acuerdo con la Felcc, existen indicios de que los aprehendidos estarían vinculados al tráfico de sustancias controladas, trasladando cocaína hacia Brasil.

Las autoridades no descartan que se trate de una estructura criminal con conexiones internacionales, por lo que se activó el intercambio de información con organismos de ese país y con Interpol.

Los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Bolivia y se espera la audiencia de medidas cautelares, donde se definirá su situación jurídica.

Investigación en curso

La Policía continúa con los actos investigativos para determinar el alcance de la organización y su posible relación con otras redes delictivas a nivel nacional e internacional.

Mira la programación en Red Uno Play