Choferes duermen en sus camiones a la espera de llega de diésel

La falta de diésel en Bolivia ha llevado a una situación crítica para el transporte pesado, donde choferes se ven obligados a dormir dentro de sus camiones mientras esperan cargar combustible en surtidores de La Paz y El Alto.

En la avenida Montes, largas filas de vehículos se extienden por varias cuadras, con conductores que aseguran permanecer hasta dos días en el lugar.

“Dos días, dos noches estamos durmiendo”, relató uno de los afectados, reflejando el nivel de desesperación ante la escasez.

El panorama se repite en la avenida Juan Pablo II de El Alto, donde camiones y buses interdepartamentales ocupan carriles completos, mientras sus conductores pasan la noche dentro de sus motorizados a la espera de diésel. Muchos de ellos dependen del combustible para cumplir rutas hacia el interior del país, como Oruro o Cochabamba.

La situación ha obligado incluso a algunos choferes a compartir pequeñas cantidades de carburante entre ellos para poder avanzar unos metros o llegar a otra estación de servicio.

Mientras tanto, en Cochabamba, el escenario es similar: largas filas para diésel y conductores que pernoctan en sus vehículos ante la incertidumbre de cuándo llegará el suministro.

El problema no solo afecta a los transportistas, sino también a la cadena de abastecimiento, ya que muchos viajes interdepartamentales se ven retrasados o suspendidos.

Ante este panorama, el sector exige respuestas inmediatas de las autoridades, mientras la crisis del diésel continúa profundizándose en el país.

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