Sector agrícola en alerta por recorte en el suministro de combustible

El sector agrícola atraviesa un escenario de incertidumbre debido a la reducción en el suministro de diésel, situación que ya estaría afectando las actividades de cosecha y poniendo en riesgo la próxima campaña de siembra, según alertaron productores.

Jaime Hernández, gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), señaló que el abastecimiento de combustible se encuentra en niveles críticos, con asignaciones que apenas alcanzan alrededor del 40% de lo requerido para el sector.

“Estamos en plena época de cosecha con un avance aproximado del 60% en cultivos como soya, maíz y sorgo. Sin embargo, existe una gran incertidumbre sobre la provisión de diésel necesario para continuar con las labores agrícolas y dar inicio a la siembra de invierno”, advirtió.

Hernández explicó que la situación comenzó a complicarse desde la semana pasada, cuando se registraron recortes en la distribución de combustible, lo que generó preocupación entre los productores ante el riesgo de paralización de las actividades.

El representante de Anapo indicó que, aunque se esperaba una mejora en el suministro tras la descarga de combustible en el puerto de Gravetal, hasta el momento no se ha regularizado la distribución.

Asimismo, advirtió que los cultivos estratégicos como trigo, girasol, chía, maíz y soya podrían verse comprometidos si no se garantiza el abastecimiento oportuno, afectando tanto a pequeños como medianos y grandes productores.

Finalmente, informó que el sector solicitará una reunión con autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para obtener información sobre el plan de abastecimiento y exigir garantías para la producción agrícola.

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