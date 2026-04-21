Productores de oleaginosas del departamento de Santa Cruz expresaron su preocupación por las dificultades en el abastecimiento de diésel, un insumo clave para encarar la fase final de la cosecha de verano y el inicio de la campaña de invierno.

El gerente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, informó que el sector requiere al menos 90 millones de litros de diésel para cubrir las actividades productivas previstas entre abril, mayo y junio.

De un total de un millón y medio de hectáreas sembradas de soya, maíz y sorgo, actualmente se ha logrado cosechar el 60%, mientras que el 40% restante aún depende de una provisión oportuna de combustible para evitar pérdidas en el campo.

“No están abasteciendo los volúmenes requeridos en esta época tan crítica, como es la cosecha de la campaña de verano y el inicio de la siembra de invierno, y eso nos tiene muy preocupados”, manifestó Hernández.

Según datos de Anapo, la campaña de invierno proyecta una superficie de 1.300.000 hectáreas destinadas a cultivos como maíz, sorgo, girasol y soya, principalmente en zonas productivas como Pailón, Cuatro Cañadas, San Julián, El Puente y el Norte Integrado.

Respuesta de YPFB

Por su parte, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que intensificará la logística de distribución de diésel en Santa Cruz para atender el incremento extraordinario de la demanda, impulsado por la cosecha de verano y el inicio de la zafra cañera, favorecida este año por condiciones climáticas óptimas.

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