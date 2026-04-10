Anapo destaca que Ley 157 facilita créditos para el sector productivo

El asesor legal de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Asturizaga, explicó los alcances de la Ley 157, una normativa que —según afirmó— responde a una demanda histórica del sector productivo.

“Esta es una viejísima demanda del sector productivo pequeño a nivel nacional”, sostuvo Asturizaga, al señalar que durante años los productores enfrentaron limitaciones legales que impedían disponer libremente de sus tierras.

En ese sentido, explicó que la ley permitirá superar restricciones como la indivisibilidad e inembargabilidad de los predios. “Estos tres elementos determinaban el no poder acceder a créditos”, indicó, en referencia a las trabas que limitaban el financiamiento productivo.

El jurista destacó que la normativa permitirá a los productores utilizar sus tierras como garantía y acceder a mejores condiciones económicas. “Lo convierte en sujeto de crédito, lo hace más dueño de su propiedad”, afirmó.

Respecto a la ampliación del plazo para la verificación de la Función Económica Social (FES), de 2 a 10 años, Asturizaga aseguró que se trata de una medida técnicamente fundamentada. “Es un plazo absolutamente razonable para que el productor pueda transicionar hacia una agricultura sostenible”, explicó.

Asimismo, señaló que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) deberá facilitar los trámites para la aplicación de esta ley. “Tiene que convertirse en un facilitador… que máximo en 10 días el productor pueda acogerse a este mecanismo”, precisó.

Finalmente, el asesor legal de Anapo remarcó que la normativa fortalece la seguridad jurídica del sector. “Le da seguridad jurídica y le permite explotar en toda su dimensión el potencial productivo de su propiedad”, concluyó.

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