Caso ‘narcomaletas’: Laura Rojas es trasladada a una clínica privada

La exdiputada y excandidata a concejal, Laura Rojas, fue evacuada de emergencia desde el penal de Palmasola hacia una clínica privada en las últimas horas. El movimiento se realizó bajo una custodia policial tras reportarse, extraoficialmente, una descompensación en su estado físico general.

Tras presuntamente recibir una evaluación preliminar por parte del personal médico de turno, la procesada fue trasladada nuevamente a su celda de detención preventiva. Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un informe oficial que detalle las causas clínicas de la situación o su diagnóstico actual.

Contexto del proceso judicial

Rojas permanece recluida desde enero por su presunta vinculación en el mediático caso ‘narcomaletas’, donde se le investiga por tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa.

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